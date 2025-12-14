پخش زنده
معاون وزیر وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به ورود گسترده نهادههای دامی به بنادر کشور، از رفع نگرانی تولیدکنندگان بهویژه در بخش طیور خبر داد و تأکید کرد: روند تأمین، تخلیه، ذخیرهسازی و توزیع نهادهها در وضعیت پایدار و مطلوبی قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، اکبر فتحی، معاون امور برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، در حاشیه بازدید از انبارهای بندر امام خمینی (ره) اظهار کرد: خوشبختانه با پیشبینیهای انجامشده و ثبت سفارشهایی که از قبل صورت گرفته بود، مازاد بر سقف سفارش نهادهها وارد بندر امام خمینی و سایر بنادر کشور شده است.
وی افزود: در حال حاضر نهادهها هم در اسکلهها در حال تخلیه هستند و هم در انبارها موجودند و همانطور که در بازدید میدانی مشاهده شد، عملیات بارگیری و حمل به مقصد واحدهای تولیدی در حال انجام است.
فتحی با بیان اینکه حدود چهار میلیون تن کالای اساسی بر اساس اعلام مدیریت بنادر در بندر امام خمینی موجود است، تصریح کرد: حدود ۷۰ درصد این میزان مربوط به نهادههای دامی است که نویدبخش تأمین مناسب برای تولیدکنندگان، بهویژه فعالان بخش طیور است؛ تولیدکنندگانی که پیشتر نگرانیهایی در خصوص تأمین کنجاله سویا و ذرت داشتند.
وی ادامه داد: با تمهیدات اندیشیدهشده و تأمینهای صورتگرفته، این نگرانیها برطرف شده و تولیدکنندگان میتوانند با طیب خاطر به تداوم تولید خود ادامه دهند؛ ضمن اینکه با وجود تمام سختیها، شبکه تولید دچار وقفه نشده و عرضه نیز متوقف نشده است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی در خصوص جلوگیری از عرضه خارج از شبکه نیز گفت: بر اساس مصوبه هیئت وزیران، بخشی از نهادههای دامی تحت کلید شرکت پشتیبانی امور دام توزیع میشود که سازوکار آن تعریف شده و قراردادهای مربوطه نیز با واردکنندگان منعقد شده است. آنچه مربوط به تحویل تحت کلید بود، امروز نهایی و حمل شد و در بخش دیگر نیز واردکنندگان تحت نظارت کامل شرکت پشتیبانی امور دام و معاونت بازرگانی و حوزه بازرسی وزارتخانه اقدام میکنند.
فتحی تأکید کرد: در حال حاضر هیچ مشکلی در زمینه عرضه و توزیع نهادههای دامی در کشور وجود ندارد و طی سه تا چهار روز اخیر، با ورود سران قوا به موضوع، تأمین منابع ارزی و ثبت سفارشهای قبلی، مشکلات مربوط به تأمین نهادهها بهطور کامل برطرف شده است.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا نهادهها از سوی بخش دولتی یا خصوصی وارد شدهاند، گفت: هم بخش دولتی و هم بخش خصوصی، هر کدام متناسب با سهم خود از بازار، در واردات نهادهها فعال هستند.
معاون امور برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی درباره قیمتها نیز اظهار کرد: قیمتهای مصوب هیچ تغییری نکرده و برای جو و ذرت همچنان ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومان است.
فتحی خاطرنشان کرد: از چهار روز گذشته به بعد، بارگذاری نهادهها در سامانه بازارگاه توسط شرکتهای دولتی و خصوصی به میزان نیاز کشور انجام شده و مشکلات قبلی در این حوزه نیز برطرف شده است.