وزیر کشور، در پی اعلام هشدار قرمز هواشناسی برای استان‌های فارس، بوشهر، هرمزگان و کرمان به استاندران مربوطه و سازمان مدیریت بحران دستور آماده‌باش صادر کرد.

دستور آماده‌باش به استانداران کرمان، فارس، بوشهر و هرمزگان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، اسکندر مومنی وزیر کشور در این دستور تاکید کرده است، با توجه به اعلام بالاترین سطح هشدار هواشناسی برای روز‌های سه‌شنبه تا جمعه، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور و استاندران مربوطه با برگزاری فوری جلسات مدیریت بحران در مرکز و استان‌ها و حفظ آمادگی، پیش‌بینی امکانات و تمهیدات لازم را به منظور جلوگیری از بروز مشکلات حاد برای هموطنان عزیز بعمل آورند.

دکتر مومنی تاکید کرده است، استانداران، با بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها به ویژه صداوسیما برای اعلام هشدار‌ها و آگاهی‌بخشی به مردم، با بسیج تمامی دستگاه‌های خدمت‌رسان و نیرو‌های امدادی، اهتمام لازم را برای مدیریت شرایط پیش رو داشته باشند.