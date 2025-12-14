به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، حسن رنگرز، سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان تصریح کرد: با توجه به اتفاقات رخ داده در دیدار دانیال سهرابی و حریف فرانسوی و ناداوری صورت گرفته و همچنین حمایت مردم از این قهرمان خوب کشورمان که به نشان برنز رقابت‌های جهانی کرواسی دست پیدا کرد. فدراسیون کشتی پاداش نشان طلا را به این کشتی گیر اهداء کرد.

پاداش نشان طلای رقابت‌های کشتی قهرمانی جهان، دریافت ۳ میلیارد تومان پاداش نقدی به همراه ۱۰۰ میلیون تومان حقوق ماهیانه به‌مدت یک‌سال؛ رقمی که مجموعاً به ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان می‌رسد، بود.