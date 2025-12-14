پخش زنده
امروز: -
الهام صالحی، قهرمان خوزستانی پارالمپیک جهان و آسیا در رشته دوومیدانی در دیدار با استاندار خوزستان مورد تجلیل قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالیزاده، استاندار خوزستان در دفتر کار خود با الهام صالحی، قهرمان پارالمپیک جهان و آسیا، دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار، استاندار خوزستان با تقدیر از افتخارات بزرگ این ورزشکار ملی، از زحمات و تلاشهای بیوقفه وی در راه کسب مقامهای معتبر بینالمللی و فتح سکوهای افتخار برای ایران قدردانی کرد.
الهام صالحی که با درخشش در رقابتهای معتبر جهانی و آسیایی، نام ایران و خوزستان را در عرصه ورزش معلولان پرآوازه کرده است، در این گفتگوی صمیمانه، از حمایتهای مسئولان استانی در طول دوران فعالیت ورزشی خود تشکر کرد.