دومین کمیته ملی طبیعت‌گردی با حضور معاون گردشگری وزیر میراث‌فرهنگی و معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست در معاونت گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در این نشست که تعدادی از مدیران و کارشناسان دو دستگاه نیز حضور داشتند، موضوعات مرتبط با حوزه گردشگری سبز مورد بررسی قرار گرفت و بر تقویت همکاری‌های دو دستگاه در خصوص توسعه گردشگری سبز تاکید شد.

در ابتدای این نشست محمد جهانشاهی دبیر کمیته ملی طبیعت‌گردی و نیز سید مصطفی فاطمی مدیرکل توسعه گردشگری داخلی به ارائه گزارشی از وضعیت گردشگری سبز و تور‌های طبیعت‌گردی پرداختند.

همچنین در این نشست کارشناسان معاونت گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی و نیز سازمان حفاظت محیط زیست، مقاله‌های علمی خود را در خصوص گردشگری سبز ارائه دادند.

انوشیروان محسنی بندپی معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در این نشست گفت: تجربیات بسیار موفقی در دنیا در حوزه طبیعت‌گردی وجود دارد و حوزه گردشگری سبز در دنیا مدل‌های موفقی دارد که می‌توان از تجربیات جهانی در این حوزه استفاده کرد.

او با اشاره به استقبال سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری یادآور شد: در حال حاضر ۴۲ همت برای سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری تسهیلات در نظر گرفته شده است. این نشان می‌دهد که گردشگری در کشور در حال رشد است، اما در کنار رشد گردشگری حتما باید به حوزه محیط زیست توجه داشت.

محسنی بندپی افزود: پیشنهاد من این است که در این خصوص یک برنامه جامع داشته باشیم چرا که علاوه بر گردشگران داخلی، گردشگران خارجی نیز علاقه‌مند به حضور در تور‌های گردشگری طبیعت‌گردی هستند و توسعه این مدل گردسشگری می‌تواند به ارزآوری در کشور کمک کند.

حمید ظهرابی معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست نیز در این نشست با ابراز خرسندی از برگزاری نشست‌های همفکری بین وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و سازمان حفاظت محیط زیست در رابطه با گردشگری سبز، گفت: این تقویت همکاری‌ها می‌تواند نتایج مثبتی را برای محیط‌زیست و حوزه گردشگری به دنبال داشته باشد.

او به موضوعات مطرح شده در این جلسه اشاره کرد و ادامه داد: یکی از موضوعاتی که در این نشست به آن اشاره شد، موضوع جزیره هرمز است. در رابطه با جزیره هرمز مشکلاتی داریم که باید با کمک هم آنها را برطرف کنیم که یکی از آنها موضوع پسماند و دیگری آموزش گردشگرانی است که به این جزیره سفر می‌کنند.

ظهرابی یادآور شد: خوشبختانه قدم‌های خوبی برداشته شده و باید با همکاری مردم و جوامع محلی و هماهنگی بین دستگاهی یک طرح مشارکتی را پیش ببریم و برای این کار چند مولفه را مدنظر داریم. در همین رابطه پیشنهاد دارم که ابتدا بخش‌های دولتی یک جلسه برگزار کنند و در ادامه با مشارکت افراد تاثیرگذار محلی یک شورای راهبری تشکیل دهیم تا بتوانیم در این خصوص با یکدیگر کار‌های مهم را در این جزیره با هدف تسهیل‌گری پیش ببریم.

معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست در پایان صحبت‌های خود خاطرنشان کرد: تنها راهکار مهم که به نظر من اهمیت اجرای آن احساس می‌شود، تقویت مشارکت مردم و جوامع محلی است.