معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: با تغییر سیاست‌های دولت، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه وزارتخانه در نهمین نمایشگاه حمل‌ونقل غرفه نداشته اند و نمایشگاه ۱۰۰ درصد به فعالان بخش خصوصی اختصاص یافته است تا وزارتخانه از حالت رقیب به حامی آنان تبدیل شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مهران قربانی، معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی، در حاشیه نهمین نمایشگاه بین‌المللی حمل‌ونقل، لجستیک و صنایع وابسته در مصلای تهران، جزئیات تغییر رویکرد وزارتخانه در تعامل با فعالان اقتصادی این حوزه را تشریح کرد.

قربانی با اشاره به برگزاری نمایشگاه امسال، گفت: «برخلاف سال‌های گذشته که سازمان‌ها و شرکت‌های وزارتخانه غرفه‌های مجزا داشتند، امسال بر اساس سیاست‌های صرفه‌جویی حداکثری و کاهش تصدی‌گری، نمایشگاه به صورت ۱۰۰ درصدی میزبان بخش خصوصی است و شرکت‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی در این رویداد غرفه ندارند.»

وی افزود: «این تغییر رویکرد با هدف کاهش مداخله دولت و تسهیل‌گری در فرآیندها صورت گرفته است تا وزارتخانه رسماً از حالت رقیب با بخش خصوصی خارج شده و نقش حامی و پشتیبان آنان را ایفا کند.»

معاون وزیر راه درباره نحوه تعامل با فعالان خصوصی در این نمایشگاه گفت: «به صورت مکتوب به تمامی معاونت‌ها و سازمان‌ها ابلاغ شده است که مدیران و کارشناسان با حضور حداکثری در غرفه‌های بخش خصوصی، به گفتگو پرداخته و از پتانسیل‌های موجود استفاده کنند.»

قربانی ادامه داد: «تأکید شده است که در پایان نمایشگاه، هر سازمان گزارشی مکتوب از میزان حضور، پیگیری‌های انجام‌شده و تفاهمات حاصل‌شده با بخش خصوصی را به وزارت راه و شهرسازی ارائه دهد تا این نتایج در شورای معاونان بررسی و به کار گرفته شوند.»

وی در پایان تأکید کرد: هدف نهایی این اقدامات، استقبال و حمایت عملیاتی از بخش خصوصی فعال در همه زیرمجموعه‌های حمل‌ونقل کشور است.