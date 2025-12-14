رویارویی قرمزپوشان تهرانی و الومنیم اراک ، پخش مستقیم فوتبال بایرن مونیخ و ماینتس و رویارویی دو تیم اسپانیایی الاوز و رئال مادرید از قاب شبکه های ورزش و سه سیما تقدیم علاقه مندان فوتبال می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، امروز دو تیم پرسپولیس و آلومینوم اراک با هم دیدار می‌کنند که این بازی از برنامه «فوتبال برتر» به صورت زنده پخش می‌شود.

در ادامه رقابت‌های لیگ برتراز هفته چهاردهم امروز دو دیدار برگزار می‌شود که گروه ورزش شبکه سه بازی پرسپولیس و آلومینوم اراک را به صورت زنده پخش می‌کند.

بازی ساعت ۱۶:۱۵ در ورزشگاه شهر قدس و با گزارش سعید زلفی انجام می‌شود.

داوری این دیدار به عهده حسن اکرمی است.

مخاطبان عزیز می‌توانند این بازی را از شبکه سه سیما تماشا کنند.

پخش زنده فوتبال بایرن مونیخ و ماینتس

شبکه ورزش در دیداری از هفته چهاردهم لیگ بوندسلیگا، امشب از ساعت ۲۰ رقابت بین دو تیم بایرن مونیخ و ماینتس را در برنامه «لذت فوتبال» و به صورت زنده پخش خواهد کرد.

در چارچوب هفته چهاردهم رقابت‌های بوندسلیگا آلمان فصل ۲۶ ـ ۲۰۲۵، تیم‌های بایرن مونیخ و ماینتس مقابل هم قرار می‌گیرند.

این دیدار را شبکه ورزش امشب یکشنبه ۲۳ آذر از ساعت ۲۰ با گزارشگری سعید زلفی و به صورت مستقیم پخش می‌کند.

بایرن مونیخ با ۳۷ امتیاز در صدر جدول و ماینتس با ۶ امتیاز در رتبه ۱۸ جدول قرار دارد.

بایرن مونیخ در ۲۵ بازی اخیر خود هیچ مسابقه‌ای را نباخته و حداقل یک گل زده است.

ماینتس در ۲۵ بازی اخیر خود همیشه دروازه اش گشوده شده است.

دیدار الاوز و رئال مادرید

امروز یکشنبه ۲۳ آذر دو تیم اسپانیایی الاوز و رئال مادرید رو در روی هم قرار می‌گیرند که شبکه سه این بازی جذاب را به صورت زنده پخش می‌کند.

علاقمندان به لیگ اسپانیا امشب ساعت ۲۳:۳۰ می‌توانند بازی الاوز و رئال مادرید را در برنامه «گزارش ورزشی» به صورت مستقیم تماشا کنند.

این مسابقه از هفته شانزدهم لالیگا در ورزشگاه مندیزوروتسا شهر ویتوریا گاستیز اسپانیا برگزار می‌شود.

گزارشگری این بازی به عهده نیما تاجیک است.

علاقمندان به لالیگا می‌توانند این بازی را از شبکه سه تماشا کنند.