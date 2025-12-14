پخش زنده
رویارویی قرمزپوشان تهرانی و الومنیم اراک ، پخش مستقیم فوتبال بایرن مونیخ و ماینتس و رویارویی دو تیم اسپانیایی الاوز و رئال مادرید از قاب شبکه های ورزش و سه سیما تقدیم علاقه مندان فوتبال می شود.
پخش زنده فوتبال بایرن مونیخ و ماینتس
شبکه ورزش در دیداری از هفته چهاردهم لیگ بوندسلیگا، امشب از ساعت ۲۰ رقابت بین دو تیم بایرن مونیخ و ماینتس را در برنامه «لذت فوتبال» و به صورت زنده پخش خواهد کرد.
در چارچوب هفته چهاردهم رقابتهای بوندسلیگا آلمان فصل ۲۶ ـ ۲۰۲۵، تیمهای بایرن مونیخ و ماینتس مقابل هم قرار میگیرند.
این دیدار را شبکه ورزش امشب یکشنبه ۲۳ آذر از ساعت ۲۰ با گزارشگری سعید زلفی و به صورت مستقیم پخش میکند.
بایرن مونیخ با ۳۷ امتیاز در صدر جدول و ماینتس با ۶ امتیاز در رتبه ۱۸ جدول قرار دارد.
بایرن مونیخ در ۲۵ بازی اخیر خود هیچ مسابقهای را نباخته و حداقل یک گل زده است.
ماینتس در ۲۵ بازی اخیر خود همیشه دروازه اش گشوده شده است.
دیدار الاوز و رئال مادرید
