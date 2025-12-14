فراخوان مشارکت در «جشنواره بازارپردازی فرهنگ و بازی‌های رایانه‌ای» با هدف توسعه زنجیره ارزش محصولات فرهنگی، هنری و سینمایی و گسترش بازار آثار ایرانی از طریق بازی‌های رایانه‌ای، ویدیویی و موبایلی از ۸ آذرماه آغاز شده و تا یکم دی‌ماه ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این فراخوان به‌منظور شناسایی و دعوت از سازمان‌ها، نهادها، پلتفرم‌ها و صاحبان آثار فرهنگی منتشر شده است تا آثار خود را ــ چه آثار منتشرشده و دارای IP رسمی و چه آثار در حال توسعه یا در سطح ایده ــ برای بررسی امکان تبدیل به بازی‌های رایانه‌ای ارائه دهند.

بر اساس این فراخوان، تمامی صاحبان آثار فرهنگی دارای IP رسمی و منتشرشده از جمله فیلم‌های سینمایی، سریال‌های شبکه نمایش خانگی و تلویزیونی، انیمیشن، کتاب‌های پرفروش یا آثار ادبی معتبر، کمیک و رمان گرافیکی، شخصیت‌ها، کاراکتر‌ها و جهان‌های داستانی و همچنین محصولات فرهنگی برند‌ها و سازمان‌ها می‌توانند در این جشنواره شرکت کنند.

همچنین آثار فاقد IP تثبیت‌شده شامل ایده‌ها، طرح‌های اولیه یا آثار در حال تولید نیز امکان حضور در این رویداد را دارند. این بخش شامل فیلم یا سریال در حال نگارش، کتاب یا اثر ادبی در حال تولید، ایده‌های اولیه برای جهان‌های داستانی، کاراکتر‌های طراحی‌شده بدون اثر منتشرشده، پروژه‌های فرهنگی در مرحله پیش‌تولید، طرح‌های اولیه انیمیشن یا کمیک و مفاهیم فرهنگی قابل توسعه به جهان داستانی می‌شود. ارائه‌دهندگان آثار صرفاً باید مالکیت یا دسترسی حقوقی خود به اثر را تأیید کنند.

هدف از برگزاری این جشنواره، ایجاد پیوند میان صاحبان محتوا و استودیو‌های بازی‌سازی، معرفی سرمایه‌گذاران علاقه‌مند به توسعه بازار محصولات فرهنگی، طراحی مسیر تبدیل آثار فرهنگی به بازی‌های دیجیتال باکیفیت، گسترش عمر تجاری و فرهنگی محصولات و تقویت روایت‌های ایرانی در فضا‌های تعاملی و دیجیتال عنوان شده است.

بر اساس تقویم اعلام‌شده، ثبت‌نام در این فراخوان از ۸ آذرماه ۱۴۰۴ آغاز شده و تا ۱ دی‌ماه ۱۴۰۴ ادامه دارد. داوری و ارزیابی تخصصی آثار به مدت ۲۳ روز انجام خواهد شد و معرفی آثار منتخب و استودیو‌های پیشنهادی در اختتامیه «جشنواره بازارپردازی فرهنگ و بازی‌های رایانه‌ای» که از ۲۳ تا ۲۹ بهمن‌ماه ۱۴۰۴ در برج میلاد تهران برگزار می‌شود، صورت می‌گیرد.