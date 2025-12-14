یازدهمین مرحله ثبت درخواست خرید محصولات ایران‌خودرو در قالب طرح‌های فروش فوری و پیش‌فروش و بر اساس اولویت‌بندی متقاضیان از فردا (دوشنبه) آغاز می‌شود.

به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا وسیما؛ یازدهمین مرحله ثبت درخواست خرید محصولات ایران‌خودرو در قالب طرح‌های فروش فوری و پیش‌فروش و بر اساس اولویت‌بندی متقاضیان از فردا (دوشنبه) آغاز می‌شود.

در این مرحله، متقاضیان عادی، مشمولان طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و همچنین متقاضیان طرح جایگزینی خودرو‌های فرسوده امکان ثبت درخواست خرید خواهند داشت. طبق اعلام ایران‌خودرو، در این دوره ثبت‌نام نیازی به مسدودسازی حساب بانکی متقاضیان نیست.

مهلت ثبت درخواست در سامانه خرید به نشانی ikcosales.ir برای همه گروه‌ها از ساعت ۱۴ روز دوشنبه ۲۴ آذر ۱۴۰۴ آغاز شده و تا پایان ساعت ۲۴ روز شنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۴ ادامه خواهد داشت.

در یازدهمین مرحله، خودرو‌های قابل عرضه شامل پژو۲۰۷ TU ۳، پژو ۲۰۷ دستی با موتور TU ۵ P سقف شیشه‌ای، رانا پلاس با موتور TU ۵ P، دنا پلاس دستی با موتور EF۷P و گیربکس MT۶، سورن پلاس EF۷ دوگانه‌سوز، سورن پلاس XU۷P، ری‌را اتوماتیک، هایما S۵ پرو، هایما S۷ پرو، هایما S۸ و هایما ۷X است.

متقاضیان باید در فرآیند ثبت‌نام، نوع فروش مورد نظر خود را انتخاب کنند. بر اساس این اطلاعیه، موعد تحویل خودرو در طرح فروش فوری حداکثر ۳۰ روز پس از واریز وجه و انعقاد قرارداد خواهد بود.

در روش پیش‌فروش نیز، زمان تحویل با توجه به نوع محصول انتخابی و اولویت کسب‌شده در فرآیند اولویت‌بندی تعیین می‌شود و حداقل چهار ماه پس از واریز وجه و انعقاد قرارداد خواهد بود.

در طرح پیش‌فروش حداکثر ۵۰ درصد قیمت کارخانه فعلی در زمان ثبت‌نام اخذ شده و مابقی مبلغ در زمان تحویل خودرو و بر اساس قیمت روز شرکت محاسبه و دریافت خواهد شد.