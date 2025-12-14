به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در پایان نخستین روز از مسابقات بین‌المللی اسکی آلپاین در رشته مارپیچ بزرگ که در کالتنباخ اتریش برگزار شد، محمد ساوه شمشکی موفق شد با اختلاف زمان ۹:۳۷ در رتبه ۵۱ و محمد کیادربندسری با اختلاف زمان ۱۰:۱۲ در رتبه ۵۳ قرار گرفتند .

از میان ۱۰۴ اسکی باز حاضر در لیست اولیه این رقابتها تنها ۶۸ نفر موفق به پایان رساندن مسابقات شدند.

این رقابت‌ها فردا نیز در رشته‌ مارپیچ بزرگ برگزار می شود و حضور تیم ملی اسکی آلپاین ایران بخشی از روند آماده‌سازی برای کسب سهمیه المپیک زمستانی ۲۰۲۶ میلانوکورتینا است.

هدایت تیم ملی بر عهده باقر کلهر (سرمربی) و بابک کیا شمشکی (مربی تیم ملی) است.