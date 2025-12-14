اهالی روستای باباخنجر بخش شیرین سو کبودراهنگ با کار جهادی و گروهی هم قنات روستا را لایروبی کردند هم آب را به روستا رساندند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیر آب و فاضلاب شهرستان کبودراهنگ گفت: در سال‌های اخیر برای حل مشکل آب روستا چند چاه با هزینه‌ای افزون بر ۵ میلیارد تومان حفر شد که بی نتیجه بود.

فراد امیری افزود: در این طرح با کمک اهالی روستا بیش از ۱.۵ میلیارد تومان خودیاری و یک ماه نیروی کاری و ادوات تهیه شد و بیش از یک کیلومتر قنات روستا لایروبی و لوله گذاری شد.

با اجرای این طرح توسط مردم اهالی ۵۰۰ خانواری روستای باباخنجر با جمعیت حدود هزار و ۷۰۰ نفر از آب پایدار بهره‌مند می‌شوند.

علاوه بر این روستا در شهرستان کبودراهنگ ۳ روستای دیگر با تنش آبی مواجه هستند.