تقویم روز و اوقات شرعی را به افق شهرستانهای آبادان و خرمشهر دنبال کنید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ امروز دوشنبه بیست و چهارم آذر ۱۴۰۴، بیست و چهارم جمادی الثانی ۱۴۴۷ و پانزدهم دسامبر سال ۲۰۲۵ میلادی است.
اوقات شرعی امروز به شرح زیر است:
صدای اذان ظهر در آبادان و خرمشهر ساعت ۱۲ و ۱۲ دقیقه شنیده خواهد شد و آفتاب ساعت ۱۷ و ۱۸ دقیقه غروب خواهد کرد.
گلبانگ اذان مغرب نیز در ساعت ۱۷ و ۳۷ دقیقه به گوش میرسد و نیمه شب شرعی نیز ساعت ۲۳ و ۳۰ دقیقه است.
اذان صبح فردا سه شنبه بیست و پنجم آذر ساعت ۵ و ۴۲ دقیقه و طلوع آفتاب ساعت ۷ و ۷ دقیقه ثبت شده است.