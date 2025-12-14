پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: پژوهش، نقطه پیشران هر مجموعهای است و هر گونه رشد، پیشرفت و بالندگی از مسیر پژوهش میگذرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عباس مسجدی رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور یکشنبه ۲۳ آذر در جلسه شورای مدیران سازمان به مناسبت هفته و روز پژوهش افزود: در سازمانهایی مانند پزشکی قانونی به عنوان مجموعهای علمی و خدمت رسان، پژوهش امری مهم و اجتناب ناپذیر است به ویژه آنکه این سازمان بر اساس قانون تشکیل سازمان وظایفی جدی در حوزههای آموزشی و پژوهشی بر عهده دارد.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به اینکه بسیاری از مسائل و مشکلات کشور با پرداختن به پژوهش و امور تحقیقاتی برطرف خواهد شد، گفت: اگر در جایی از کشور شاهد آن هستیم که مشکلی حل نشده باقی مانده و یا آنکه جامعه به اندازه کافی رشد نکرده، علتش نبود نخبه در آن حوزه و یا به کار نبستن توان و اراده لازم برای حل مسئله است.
مسجدی با اشاره به اینکه رفتن به سمت نخبگان و استفاده از توان و دانش آنان یک ضرورت است، افزود: خوشبختانه در مجموعه پزشکی قانونی اهتمام کافی برای پرداختن به امور پژوهشی و تحقیقاتی وجود دارد و امیداست که هر روز شاهداتفاقات بهتر و مؤثرتر در این حوزه برای حل مشکلات سازمان باشیم.
وی گفت: فلسفه وجودی سازمان توسعه عدالت و کمک به تحقق عدل و انصاف است و اگر سازمان پزشکی قانونی کشور امروز در مجموعه قوه قضائیه میدرخشد به دلیل دلسوزی نیروی انسانی آن و در نتیجه عملکرد مناسب سازمان است.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور، با اشاره به نظرسنجی اخیر گروه افکار سنجی دانشگاه تهران درباره رضایتمندی ارباب رجوع از عملکرد دستگاه قضائی و سازمانهای تابعه آن؛ گفت: بر اساس این نظرسنجی که مربوط به شش ماهه نخست امسال است، ۷۴ درصد مراجعین از عملکرد پزشکی قانونی رضایت داشتند، اما درصد افراد ناراضی نیز زنگی خطری برای سازمان در زمینه بهبود روشها و تکریم و احترام هر چه بیشتر ارباب رجوع است.
مسجدی، افزود: بر اساس این نظرسنجی، سازمان پزشکی قانونی کشور در بین دستگاههای زیرمجموعه قوه قضائیه در موضوع رضایتمندی ارباب رجوع در رتبه سوم قرار دارد.
وی با قدردانی از سه تن از اعضای هیئت علمی بازنشسته سازمان، گفت: در اندیشه دینی ما بازنشستگی مفهومی ندارد و مرحله جدیدی از زندگی است و قطعا فردی که بیش از ۳۰ سال در یک جایگاه خدمت کرده است، تجارب و اندوختهای دارد که برای حل مشکلات کشور و سازمان مفید خواهد بود.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور، با اشاره به اینکه بخشی از مسئولیت پذیرترین و بهترین همکاران جامعه پزشکی در سازمان پزشکی قانونی کشور مشغول فعالیت هستند، افزود: درخواست من از همکاران بازنشسته آن است که از مجموعه سازمان منفک نشوند و حتما همچون گذشته با سازمان در ارتباط باشند، زیرا سازمان به توان علمی و دانش تخصصی آنان نیاز دارد.
مسجدی گفت: جایگاه امروز سازمان در قوه قضائیه مرهون تلاشها و خدمات همکارانی است که عمری را در این سازمان خدمت کرده و به بازنشستگی رسیدهاند و البته تلاشهای صادقانه همکارانی که هم اکنون مشغول کار و ارائه خدمت هستند.
در ادامه این مراسم دکتر امیرحسین مهدوی معاون آموزشی و پژوهشی سازمان افزود: پزشکی قانونی کشور به دلیل ماهیت تخصصی و حساس مأموریتهای خود، بیش از بسیاری از نهادهای دیگر نیازمند پژوهشهای کاربردی، داده محور و مبتنی بر اصول علمی است.
وی گفت: در سالیان اخیر با حمایتها و ارشادات رییس سازمان و حضور ارزشمند پژوهشگران و اعضای هیئت علمی، شاهد رشد کیفی وکمی قابل توجهی در فعالیتهای پژوهشی، توسعه زیرساختهای علمی و افزایش مشارکت واحدهای ستادی و استانی در طرحهای تحقیقاتی بودهایم واین دستاوردها مرهون تلاشهای ارزشمند اعضای هیئت علمی سازمان، پژوهشگران متعهد سازمان و پشتیبانی معاونین و مشاورین و مدیران کل محترم ستادی و استانی است.
در ادامه داود میرترابی مدیرکل امور پژوهشی سازمان و محسن صابری رئیس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی گزارشی از فعالیتها و اقدامات پژوهشی ارائه کردند.
در این مراسم از عبدالرزاق برزگر، حمیدرضا دانشپرور و بشیر نازپرور اعضای هیئت علمی بازنشسته سازمان، آرش علیپور به دلیل نگارش فصل هفتم کتاب Investigative and predictive DNA testing و مهدی فروزش، جابر قره داغی و مسعود قادی پاشا به عنوان پژوهشگران برتر قدردانی شد.