با حکم استاندار گیلان، زینب نعمت زاده به عنوان سرپرست دفتر امور زنان و خانواده استانداری گیلان منصوب و معرفی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ با حکم هادی حقشناس استاندار گیلان زینب نعمتزاده سرپرست دفتر امور زنان و خانواده استانداری گیلان شد.
نعمت زاده، معاونت و کارشناس مسئولی دفتر امور زنان و خانواده استانداری گیلان را در کارنامه کاری خود دارد.
پیش از این زهرا یعقوبنژاد مدیرکلی دفتر امور زنان و خانواده استانداری گیلان را بر عهده داشت.
در این حکم، بر بهرهگیری از ظرفیتهای بانوان، تقویت سیاستهای حمایتی در حوزه زنان و خانواده و ارتقای جایگاه اجتماعی آنان در سطح استان تأکید شده است.