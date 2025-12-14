ایران جان خراسان جنوبی با رضایت ۸۶.۷ درصدی رکورددار اعتماد مخاطبان
رویداد ایران جان خراسان جنوبی با ثبت رضایت ۸۶.۷ درصدی مخاطبان، بالاترین میزان اعتماد و رضایت را در میان استانهای برگزارکننده این رویداد به خود اختصاص داده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی در نشست خبری با تشریح اهداف و دستاوردهای رویداد ملی «ایران جان خراسان جنوبی» گفت: این رویداد با هدف معرفی ظرفیتها و توانمندیهای استان در ساحتها و حوزههای مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، کشاورزی، صنعت و معدن و همچنین معرفی بزرگان و شخصیتهای شاخص خراسان جنوبی طراحی و اجرا شد.
وی با بیان اینکه تولیدات رسانهای این رویداد بر اساس سند محتوایی از پیش تدوینشده و با رویکرد افزایش شناخت ملی نسبت به استان انجام شد، افزود: بر اساس نظرسنجیهای سازمان صدا و سیما که جامعه آماری آن مخاطبان سراسر کشور را شامل میشود، اهداف تعیینشده برای این رویداد محقق شده و در برخی شاخصها حتی فراتر از پیشبینیها حرکت کردهایم.
آینه دار با اشاره به میزان مخاطب این رویداد اظهار داشت: «ایران جان خراسان جنوبی» در میان استانهای برگزارکننده این رویداد، با بیش از ۶۲ درصد مخاطب، رتبه دوم کشور را به خود اختصاص داد.
مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی میزان رضایت مردم از این رویداد را بسیار مطلوب ارزیابی کرد و گفت: میزان رضایت مخاطبان از «ایران جان خراسان جنوبی» ۸۶.۷ درصد ثبت شده که این رقم، بالاترین میزان رضایت در میان تمامی رویدادهای «ایران جان» برگزارشده در کشور محسوب میشود و نشاندهنده اعتماد بالای مخاطبان به تولیدات رسانهای استان است.
آینهدار در ادامه به نتایج اثرسنجی این رویداد اشاره کرد و افزود: در شاخص نگرشی پیرامون ایران جان عدد ۷.۱ به ثبت رسیده که بیانگر اثرگذاری مناسب برنامهها و تولیدات انجامشده بر نگرش مخاطبان نسبت به خراسان جنوبی است.
وی در پایان تأکید کرد: تحقق اهداف پیشبینیشده در رویداد «ایران جان خراسان جنوبی» حاصل همدلی و همکاری ارکان مدیریتی استان و همراهی مردم شریف خراسان جنوبی بوده و از همه دستاندرکاران و همراهان این رویداد صمیمانه قدردانی میکنم.