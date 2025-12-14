پخش زنده
فرماندار شادگان گفت: استحکام بخشی سیلبندهای روستای نهر مسیر در بخش مرکزی در حال انجام است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، یعقوب مقدم اظهار کرد: با اتخاذ تدابیر صورت گرفته ماشینآلات سنگین مورد نیاز تأمین شده و هماکنون عملیات تقویت و استحکامبخشی سیلبندهای روستای نهر مسیر بخش مرکزی در حال انجام است.
وی با اعلام آمادهباش کامل به کلیه ادارات خدماترسان و دستگاههای مرتبط، تأکید کرد: با توجه به بارندگیهای اخیر لازم است تمامی امکانات و اقدامات لازم برای پیشگیری از خطرات احتمالی با جدیت و هماهنگی کامل دنبال شود.
فرماندار شادگان گفت: تمامی دستگاههای خدمات رسان برای برنامه ریزی و جلوگیری از بحرانهای باران و سیل در سطح شهرستان شادگان آمادگی کامل را داشته باشند.