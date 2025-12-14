حاجیه خانم محرم‌بانو قلی‌پور، مادر شهید والامقام «مهدی فاتحی» پس از سال‌ها صبر و تحمل در شیرگاه دار فانی را وداع گفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ حاجیه خانم محرم‌بانو قلی‌پور، مادر شهید والامقام «مهدی فاتحی» و واقف دارالقرآن شهید فاتحی در شیرگاه، پس از سال‌ها صبر و تحمل، دار فانی را وداع گفت.

این بانوی صبور و خیّر که الگوی صبر و استقامت در منطقه بود، به فرزند شهید خود که در سال ۱۳۶۷ در شلمچه به شهادت رسیده بود، پیوست.

مراسم تشییع پیکر مرحومه حاجیه محرم‌بانو قلی‌پور، یکشنبه ۲۳ آذر ماه، ساعت ۱۰ صبح از جلوی منزل وی در شیرگاه، خیابان شهید اسلامی (روبروی دارالقرآن شهید فاتحی) به سمت گلزار شهدای امامزاده حمزه چالی برگزار شد.

شهید مهدی فاتحی، فرزند قربان، متولد ۲۶ اسفند ۱۳۴۹ بود که در تاریخ ۴ تیر ۱۳۶۷ در منطقه شلمچه به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

سعید کهن‌سال، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مازندران، در پیامی این ضایعه را به جامعه شاهد و ایثارگر و خصوصاً خانواده مرحومه تسلیت گفت و از درگاه خداوند متعال برای این مادر، همنشینی با فرزند شهیدش و برای بازماندگان، صبر و شکیبایی مسئلت نمود.