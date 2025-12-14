به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ در اطلاعیه این سازمان آمده است: با تشدید فعالیت سامانه بارشی پرقدرت از سه شنبه تا جمعه برای استان‌های بوشهر، فارس، کرمان و هرمزگان هشدار سطح قرمز صادر می‌شود.

در این مدت رگبار شدید باران، رعد و برق، وزش باد شدید در برخی مناطق گرد و خاک، لغزندگی جاده ها، بارش تگرگ و کاهش دید و کاهش محسوس دما پیش بینی می‌شود.

در این مدت نسبت به بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانه ها، سیلابی شدن مسیل‌ها و رودخانه‌های فصلی، آبگرفتگی معابر، انسداد راه‌ها و تخریب پل ها، اختلا جدی در سفر‌های بین شهری و داخل شهری، تعطیلی فعالیت‌های عمرانی و باغی و زراعی، خسارت به زیرساخت‌های انتقال برق و اختلال در سفر‌های هوایی پیش بینی می‌شود.

به مردم توصیه شده است از توقف و تردد در مسیر رودخانه ها، سفر‌های برون شهری، کوه نوردی بپرهیزند و نسبت به بازگشایی کانال‌ها و آبراه‌های درون شهری و دهانه پل‌ها اقدام شود.