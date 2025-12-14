پخش زنده
باقر حدادی مقدم دوچرخهسوار ۷۵ ساله رامسری با همراهی ۱۰۰ داوطلب، پویش جدیدی برای پاکسازی زباله از طبیعت این شهر و فرهنگسازی در این زمینه راهاندازی کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ باقر حدادی مقدم، دوچرخهسوار ۷۵ ساله رامسری با راهاندازی پویش «حامیان محیط زیست» و همراهی ۱۰۰ عضو داوطلب، کار پاکسازی و فرهنگسازی برای مقابله با رهاسازی زباله در طبیعت این شهر گردشگری را از جاده تاریخی جواهرده آغاز کرد.
آغاز این پویش امروز در محل ساختمان فرمانداری رامسر و با حضور بابک مشهدیان، بخشدار مرکزی، و جعفر غنمی، رئیس شورای اسلامی بخش مرکزی این شهرستان انجام شد.
حدادی مقدم با بیان اینکه حفظ محیط زیست یک وظیفه همگانی است، گفت: متأسفانه در شهرها و مناطق گردشگری با دفن زباله در طبیعت و رهاسازی زباله در مناطق جنگلی و ساحلی مواجه هستیم.
وی با اشاره به جایگاه بینالمللی رامسر به عنوان مبدا کنوانسیون جهانی تالابها، افزود: بنده با ۷۵ سال سن هنوز دغدغه محیط زیستی دارم و این اندیشه در زادگاهم متبادر شد که این پویش را راهاندازی کنم.
حدادی مقدم تاکید کرد که هدف، پاکسازی مسیر روستای جواهرده و نصب پیامهای هشداردهنده محیط زیستی است.
این فعال محیط زیست، فرهنگسازی را راه حل اصلی دانست و گفت: فرمانداری، بخشداریها، شهرداری، آموزش و پرورش، دانشگاهها، فرهنگ و ارشاد، اصناف و بویژه اصحاب رسانه باید در کنار هم قرار بگیرند.
محمود پروانه، از دیگر اعضای این پویش، از برنامه پاکسازی مسیر جواهرده در تاریخ ۴ دی ماه خبر داد و گفت: سوگندنامهای نیز تهیه شده تا در اختیار مدارس و دانشآموزان قرار گیرد.
مهرداد ساسانی، عضو دیگر این گروه نیز پیام خود را خطاب به مسافران و مهمانان رامسر این گونه بیان کرد: همگی در حفظ محیط زیست کوشا باشیم. مهمانانی که به شهر ما وارد میشوند، زباله را در طبیعت رها نکنند.
اعضای اصلی این پویش را باقر حدادی مقدم، مهرداد ساسانی، محمود پروانه و علی شعبانیان تشکیل میدهند.