به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر عامل شرکت مدیریت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه کارون۳ گفت: پس از تعمیر و راه اندازی واحد‌های شماره ۵ و ۶ این نیروگاه و انجام عملیات اورهال سالیانه، این واحد‌ها دوباره به شبکه سراسری برق کشور متصل شدند.

آرمان جعفری اظهار داشت: اقدامات مهمی در بخش‌های مکانیک، ابزاردقیق، الکتریک و همچنین بخش CM و کالیبراسیون، باهدف افزایش آمادگی واحد‌ها برای تولید پایدار انرژی و ارتقای عملکرد تجهیزات اصلی و جانبی نیروگاه انجام شده است.

سد و نیروگاه برق‌آبی کارون ۳ با برخورداری از هشت واحد تولید برق هر یک به ظرفیت ۲۵۰ مگاوات، به‌عنوان یکی از نیروگاه‌های حیاتی کشور شناخته می‌شود. این مجموعه نقش کلیدی در پایداری و پشتیبانی شبکه برق سراسری ایفا کرده و سهم قابل توجهی در تأمین انرژی کشور را دارد.