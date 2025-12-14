رئیس اداره تعلیم و تربیت کودک آموزش‌وپرورش استان قم گفت: تمامی مراکز پیش دبستانی موظف‌اند در موعد مقرر درخصوص تکمیل اطلاعات نوآموزان در سامانه سیدا اقدام و از هرگونه تأخیر یا نقص در ثبت اطلاعات پرهیز کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، رئیس اداره تعلیم و تربیت کودک آموزش‌وپرورش استان قم گفت: در راستای توسعه کمی و تحقق شاخص نرخ جذب ثبت نوآموزان در سامانه سیدا است.

مریم مدنی با بیان اینکه تاکنون درصد قابل قبولی نوآموزان استان در این سامانه ثبت نام نشده‌اند افزود: تشکیل اتاق وضعیت پایش فرایند ثبت نام در ادارات نواحی و ثبت‌نام کامل و صحیح در سامانه سیدا ضروریست.

وی افزود: ثبت‌نام نکردن نوآموزان در سامانه سیدا موجب حذف آنان از آمار رسمی و بروز اختلال در فرایند‌های اداری و آموزشی خواهد شد.