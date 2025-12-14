استاندار خوزستان گفت: با افزایش سرعت تخلیه کالا‌های اساسی در بندر امام، وضعیت تأمین این کالا‌ها پایدار است و مردم نباید نگرانی داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالی‌زاده اظهار کرد: خوشبختانه سرعت تخلیه کالا‌های اساسی از کشتی‌ها و انبار‌های بندر امام خمینی افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر هیچ کمبودی در این زمینه وجود ندارد، تصریح کرد: عملیات تخلیه و حمل کالا‌ها با روالی پرشتاب و منظم در حال انجام است و این روند مثبت ادامه خواهد داشت.

استاندار خوزستان خطاب به مردم استان و کشور افزود: باید به مردم اطمینان بدهیم که هیچ نگرانی از بابت کمبود کالا‌های اساسی وجود ندارد و وضعیت تأمین این کالا‌ها از ثبات لازم برخوردار است.