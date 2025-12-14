به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صداوسیما، آیین رونمایی از پنج جلد کتاب ویژه کودکان و نوجوانان تهیه شده در مرکز مستندنگاری فدراسیون کشتی، با عنوان‌های شهید ابراهیم هادی، شهید مصطفی صدرزاده، شهید داریوش ریزوندی، شهید مرتضی حمزه دولابی و شهید سجاد زبرجدی صبح امروز یکشنبه ۲۳ آذر با حضور رئیس فدراسیون کشتی و جمعی از اصحاب رسانه برگزار شد.

این کتاب‌ها با عنوان کلی نوپهلوان که هریک قسمتی از زندگی نامه یکی از شهدای کشتی گیر را به صورت داستانی و مصور روایت می‌کند.