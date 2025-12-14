رادیو صبا و دفتر طنز حوزه هنری به منظور تولید برنامه شب شعر طنز ویژه دهه فجر انقلاب اسلامی همکاری مشترکی را آغاز کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در کنار این تعامل، تبادل تولیدات، کشف استعداد‌های نوظهور طنز و مشارکت در پروژه ملی «قلمه» نیز در دستور کار قرار گرفت ؛ تا این حرکت گامی مهم در مسیر ترویج طنز پاک و خلاقانه در رسانه ملی به شمار رود.

به گفته پروین‌نژاد، مدیر گروه تفریحات و سرگرمی رادیو صبا ، یکی از محور‌های اصلی این همکاری، راه‌اندازی شب شعر طنز ویژه انقلاب اسلامی به صورت کاری مشترک بود.

او افزود: که برنامه‌ریزی برای تولید برنامه‌های طنز ویژه‌ای دهه نیز بخشی مهم از این تعامل به شمار می‌رود تا مخاطبان با محتوای طنز مرتبط با مناسبت‌های ملی و انقلابی همراه شوند.

پروین‌نژاد تأکید کرد، که همکاری میان رادیو صبا و دفتر طنز شامل تبادل تولیدات و محتوای آموزشی و هنری است.

رادیو صبا متناسب با ماموریت خود از تولیدات این دفتر بهره می‌گیرد و دفتر طنز نیز از ظرفیت رسانه‌ای شبکه برای کشف و معرفی استعداد‌های جدید طنز استفاده خواهد کرد.

به گفته او ، این تعامل می‌تواند زمینه‌ساز جریان‌سازی مشترک در سطح ملی باشد.

یکی دیگر از محور‌های این همکاری، مشارکت رادیو صبا در رویداد «قلمه» است؛ پروژه‌ای کشوری که با هدف کشف ، آموزش و راهبری استعداد‌های طنز برگزار می‌شود. رادیو صبا با استفاده از ظرفیت‌های این رویداد، برنامه‌های طنز متنوع و خلاقانه تولید خواهد کرد و نقش خود را به عنوان مرجع تخصصی طنز در رسانه ملی تقویت می‌کند.

پروین‌نژاد همچنین بر اهمیت هم‌افزایی رسانه‌ای و ارتقای دسترسی مخاطبان به طنز پاک، آموزشی و خلاقانه تأکید کرد و گفت: که این نشست مقدمه‌ای برای همکاری‌های گسترده‌تر میان رادیو صبا و دفتر طنز در آینده، تولید برنامه‌های مشترک و پوشش مستمر فعالیت‌های این دفتر خواهد بود.