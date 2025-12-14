پخش زنده
از برگزیدگان نخستین همایش تخصصی نهجالبلاغه فرماندهی انتظامی استان همدان، قدردانی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، نماینده ولی فقیه در استان همدان در مراسم پایانی نخستین همایش تخصصی نهجالبلاغه فرماندهی انتظامی استان با اشاره به اینکه نهجالبلاغه پس از قرآن کریم مهمترین کتاب مسلمانان است، گفت: متأسفانه این کتاب بزرگ در محافل علمی ما هم مهجور است.
آیتالله شعبانی موثقی به ورود علامه جعفری در سالهای پایانی عمر خود به شرح نهجالبلاغه، افزود: علت این کار توصیه علامه امینی به ایشان در عالم رویا، برای کار برای امیرالمومنین ع است.
او همچنین با تاکید بر اینکه، حضرت علی علیه السلام حکومت و قدرت را فقط برای عدالت گستری پذیرفت، تصریح کرد: نهجالبلاغه کتابی است که با آن میتوان جهان بینی امیرالمومنین ع را که انسان کاملی است، درک کنیم.
نماینده ولی فقیه در استان همدان، با قدردانی از فرماندهی انتظامی استان برای برگزاری این همایش، بر داشتن نهجالبلاغه در منزل همه کارکنان این فرماندهی تاکید کرد و گفت: نهضت نهج البلاغه خوانی در استان شکل گرفته است.
آیتالله شعبانی موثقی با اشاره به تاثیر نگاه به کتابهای معنوی مانند قرآن و نهج البلاغه در زندگی انسان ها، افزود: جرج جرداق مسیحی، با دیدن جمله لا فتی الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، که پدرش بر سر در منزل مسکونی خودشان نوشته بود، کتاب رَوائِعُ نهجالبلاغه بهمعنای شگفتیهای نهجالبلاغه را نوشت.
رییس سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی هم با اشاره به اینکه مردم زمان امیرالمؤمنین ع قدر امام خود را ندانستند، گفت: ما باید قدر امام زمان عج و نایب بر حقش، رهبر معظم انقلاب را بدانیم.
حجه الاسلام علی شیرازی با اشاره به تعبیر پیامبر گرامی اسلام (ص) مبنی بر اینکه من شهر علم و علی ع در آن است، تصریح کرد: علی ع فرمود من بر علوم آسمانها از علوم زمینی آگاهترم.
او همچنین با تاکید بر اینکه، نهج البلاغه یک کتاب جامع و چند بعدی است و در همه زمینهها حرف دارد، گفت: سید رضی در قرن چهارم که عصر بلاغت و فصاحت بود، نهج البلاغه را گردآوری کرد.
رییس سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی گفت: جرج جرداق لبنانی میگوید من ۲۰۰ بار نهجالبلاغه را خواندم و در آن اندیشیدم.
حجه الاسلام شیرازی افزود: رهبر معظم انقلاب فرمودهاند هر چه ما برای حفظ انقلاب نیاز داریم در نهجالبلاغه وجود دارد.
او همچنین با اشاره به هجمههای فرهنگی دشمن، گفت: وظیفه ما این است که کاری کنیم تا قرآن و نهج البلاغه در زندگی ما ساری و جاری شود.
فرمانده انتظامی استان همدان هم با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب بر اهمیت ترویج معارف نهجالبلاغه، گفت: پس از فراخوان، آثار نخستین همایش استانی نهج البلاغه در سه سطح سازمانی، برونسازمانی و کارکنان وظیفه جمعآوری شد.
سردار حسین نجفی افزود: در سطح سازمانی دو فیلم کوتاه، هفت مقاله، ۹ شعر، یک سرود و ۵۶ نقاشی، در سطح برونسازمانی دو فیلم کوتاه، ۴۹ مقاله، ۱۱ شعر، یک سرود و ۳۶ نقاشی و در بخش کارکنان وظیفه، یک فیلم کوتاه، سه مقاله و یک نقاشی به دبیرخانه همایش ارسال شد.
او همچنین گفت: پس از ارزیابی آثار توسط کارگروه تخصصی، در رشته فیلم کوتاه از بخش برونسازمانی دو نفر و از بخش سازمانی یک نفر، در رشته مقاله از بخش برونسازمانی سه نفر، از بخش سازمانی سه نفر و از میان کارکنان وظیفه دو نفر بهعنوان برگزیده انتخاب شدند که در این همایش از آنان تجلیل شد.
همچنین در این مراسم از خانواده چند شهید فرماندهی انتظامی استان همدان قدردانی شد.