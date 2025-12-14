پخش زنده
هشدار زرد هواشناسی آذربایجان غربی بیانگرآغاز فعالیت سامانه بارشی جدید و بارش برف وباران، وزش باد و مه گرفتگی و کاهش دما از روز سه شنبه در استان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ در هشدار زرد-شماره ۳۷ اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی آمده است: براساس بررسی آخرین نقشههای پیش یابی و باورود سامانه بارشی، وضعیت جوی استان همراه با بارش متناوب برف وباران و وزش باد و کاهش محسوس دما پیش بینی میشود.
زمان شروع بارش برف وباران، وزش باد و مه گرفتگی و کاهش دما سه شنبه مورخ (۲۵/۰۹/۱۴۰۴) است که اواخروقت روزچهارشنبه مورخ (۲۶/۰۹/۱۴۰۴) در کلیه مناطق با تاکید بر نیمه جنوبی و مرکزاستان ادامه خواهد داشت.
در اثر این مخاطره احتمال لغزندگی واحتمال آبگرفتگی معابرشهری؛ کولاک برف، یخبندان، کاهش دید واخلال درترددهای جادهای وجود دارد.
در این شرایط آمادگی دستگاههای عضو ستاد مدیریت بحران - مدیریت در مصرف و توزیع حاملهای انرژی - احتیاط در ترددهای شهری و جادهای و تجهیز خودروها به لوازم زمستانی - خودداری از تردد و اتراق در حاشیه رودخانهها و مسیلها و احتیاط در فعالیتهای کوهنوردی - کنترل دمای گلخانهها ومرغداریها با توجه به کاهش محسوس دما و توجه به توصیههای کارشناسان جهاد کشاورزی ضروری است.