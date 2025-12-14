مدیر عامل سازمان حمل بار و مسافر درون شهری شهرداری کرمان گفت: تا پایان امسال بیست دستگاه اتوبوس درون شهری به ناوگان حمل و نقل عمومی شهری تحویل می‌دهیم.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز کرمان، مدیر عامل سازمان حمل بار و مسافر درون شهری شهرداری کرمان زنگی آبادی با اعلام اینکه برای امسال ۲۵ اتوبوس درون شهری خریداری شده است گفت: امروز ۵ دستگاه را تحویل می‌دهیم و انشاءالله تاپایان امسال بیست دستگاه اتوبوس درون شهری به ناوگان حمل و نقل عمومی شهری تحویل می‌دهیم.

وی افزود: بیش از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان برای خرید اتوبوس هزینه شده است.

زنگی آبادی با اعلام اینکه ۵۳ دستگاه شامل ۳۳ دستگاه B۵۱۱ و ۲۰ دستگاه سمند امروز تحویل رانندگان عزیز تاکسی داد شد بیان کرد: بخشی زیادی از آن تسهیلات پرداخت شده است.

وی گفت: در فاز اول بی آرتی مرحله اول آن در حال انجام است.