پلیس در فضای مجازی برای گواهینامه تبلیغ نمیکند؛ فریب نخورید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان گفت: پلیس در فضای مجازی برای گواهینامه تبلیغ نمیکند و هر مدرکی که غیر از مسیر قانونی و سیر مراحل در آموزشگاههای رانندگی صادر شود، قطعا جعلی است.
سرهنگ علی اصغر زارع افزود: جعل گواهینامههای رانندگی بهدلیل نداشتن سابقه قانونی هیچ فایدهای ندارد و حتی پیگیرد قانونی و قضایی برای دارنده آن نیز به همراه خواهد داشت.
وی گفت: دارندگان گواهینامه جعلی و کسانی که در اسناد و نوشتههای غیر رسمی جعل میکنند، علاوه بر جبران خسارت به مجازات سنگین هم محکوم خواهند شد، و همچنین وسیلهای که با آن مرتکب حادثه شدهاند توقیف و به مراجع قضایی معرفی میشود.
رییس پلیس راهور اصفهان ادامه داد: هیچ حمایت بیمهای نیز از دارندگان گواهینامه جعلی نخواهد شد.
سرهنگ زارع افزود:جعلی بودن گواهینامه برای پلیس با رویت آن و استعلام سیستمی به سادگی قابل تشخیص است.
رییس پلیس راهور اصفهان از شهروندان خواست که فریب جاعلان را نخورند و از طریق تماس با شماره ۱۱۰ آنها را به پلیس معرفی کنند.