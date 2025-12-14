پخش زنده
فرمانده مرزبانی خوزستان از کشف ۵۸ هزار و ۲۸ لیتر سوخت قاچاق و توقیف ۶ فروند شناور در بنادر ماهشهر و آبادان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سردار حجتالله سفیدپوست گفت: در استمرار اقدامات مقتدرانه و هدفمند مرزبانی در صیانت از مرزها و حفاظت از سرمایههای ملی و در راستای مبارزه با انواع قاچاق، مرزبانان پایگاه دریابانی ماهشهر و آبادان طی کمتر از ۲۰ روز گذشته با اتکا به اشراف اطلاعاتی دقیق، رصد شبانهروزی و اجرای ۶ عملیاتهای منسجم، موفق به شناسایی ۶ فروند شناور حامل سوخت قاچاق شدند.
وی ادامه داد: این کشفیات در جریان اجرای طرحهای ویژه مقابله با قاچاق سوخت، پایش مستمر نوار مرزی و برخورد قاطع با عناصر سودجو صورت گرفت و ضربهای موثر و بازدارنده به باندها و شبکههای سازمانیافته قاچاق وارد کرد.
فرمانده مرزبانی خوزستان با اشاره به اینکه این اقدام نقش مهمی در حفظ امنیت اقتصادی و جلوگیری از تضییع منابع ملی ایفا کرد افزود: در این ماموریتها ۲۱ متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی به همراه سوختهای مکشوفه تحویل مراجع قانونی شدند.
وی با تاکید بر عزم راسخ مرزبانان خوزستان در مقابله بیامان با قاچاق اظهار داشت: مرزبانی با بهرهگیری از ظرفیتهای اطلاعاتی، عملیاتی و هوشمند، اجازه نخواهد داد قاچاقچیان و اخلالگران اقتصادی، امنیت و منافع ملی کشور را هدف قرار دهند و برخورد با این پدیده شوم با قدرت و بدون ملاحظه ادامه خواهد داشت.
گفتنی است ارزش ریالی محمولههای سوخت کشف شده بالغ بر ۴۰ میلیارد ریال برآورد شده است.