رئیس جمهور در پیامی، درگذشت عالم پارسا، حضرت آیت‌الله سید محمد شاهچراغی، نماینده پیشین ولی فقیه، امام جمعه سمنان و عضو سابق مجلس خبرگان رهبری را تسلیت گفت.

متن پیام رئیس جمهور به این شرح است:

انا لله و انا الیه راجعون

درگذشت عالم پارسا، حضرت آیت‌الله سید محمد شاهچراغی، نماینده پیشین ولی فقیه، امام جمعه سمنان و عضو سابق مجلس خبرگان رهبری، موجب تأثر خاطر شد.

این عالم مجاهد و مبارز، از چهر‌ه‌های اثرگذار نهضت امام خمینی، رحمه الله علیه بود که پیش از پیروزی انقلاب اسلامی با حضور فعال در عرصه تبیین معارف دینی و روشنگری اجتماعی و در سال‌های پس از انقلاب با ایفای مسئولیت‌های خطیر دینی، عمر پربرکت خود را وقف ترویج معارف اسلامی و پاسداری از آرمان‌های انقلاب و خدمت به مردم کرد. به یقین، آثار و نتیجه تلاش‌های دینی، فرهنگی و اجتماعی آن مرحوم در خاطر مردم قدرشناس استان سمنان، ماندگار خواهد بود.

اینجانب، ضمن تسلیت به حوزه‌های علمیه، مردم مؤمن استان سمنان، دوستداران ایشان و به‌ویژه بیت مکرم آن درگذشته سعید، از درگاه خداوند متعال برای ایشان، علو درجات و حشر با اولیای الهی را خواستارم.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران