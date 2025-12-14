پیام تسلیت رئیس جمهور در پی درگذشت آیتالله شاهچراغی
رئیس جمهور در پیامی، درگذشت عالم پارسا، حضرت آیتالله سید محمد شاهچراغی، نماینده پیشین ولی فقیه، امام جمعه سمنان و عضو سابق مجلس خبرگان رهبری را تسلیت گفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای پزشکیان در پیامی با تسلیت گفتن درگذشت عالم پارسا، حضرت آیتالله سید محمد شاهچراغی، تصریح کرد: این عالم مجاهد و مبارز، از چهرههای اثرگذار نهضت امام خمینی، رحمه الله علیه بود که پیش از پیروزی انقلاب اسلامی با حضور فعال در عرصه تبیین معارف دینی و روشنگری اجتماعی و در سالهای پس از انقلاب با ایفای مسئولیتهای خطیر دینی، عمر پربرکت خود را وقف ترویج معارف اسلامی و پاسداری از آرمانهای انقلاب و خدمت به مردم کرد.
متن پیام رئیس جمهور به این شرح است:
انا لله و انا الیه راجعون
درگذشت عالم پارسا، حضرت آیتالله سید محمد شاهچراغی، نماینده پیشین ولی فقیه، امام جمعه سمنان و عضو سابق مجلس خبرگان رهبری، موجب تأثر خاطر شد.
این عالم مجاهد و مبارز، از چهرههای اثرگذار نهضت امام خمینی، رحمه الله علیه بود که پیش از پیروزی انقلاب اسلامی با حضور فعال در عرصه تبیین معارف دینی و روشنگری اجتماعی و در سالهای پس از انقلاب با ایفای مسئولیتهای خطیر دینی، عمر پربرکت خود را وقف ترویج معارف اسلامی و پاسداری از آرمانهای انقلاب و خدمت به مردم کرد. به یقین، آثار و نتیجه تلاشهای دینی، فرهنگی و اجتماعی آن مرحوم در خاطر مردم قدرشناس استان سمنان، ماندگار خواهد بود.
اینجانب، ضمن تسلیت به حوزههای علمیه، مردم مؤمن استان سمنان، دوستداران ایشان و بهویژه بیت مکرم آن درگذشته سعید، از درگاه خداوند متعال برای ایشان، علو درجات و حشر با اولیای الهی را خواستارم.
مسعود پزشکیان
رئیس جمهوری اسلامی ایران