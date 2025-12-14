رئیس جامعه مدرسین گفت: هم افزایی و همدلی واقعی مسئولین یک استان، مشکلات یک منطقه را به تدریج مرتفع می‌کند و این هماهنگی باعث همراهی و دید مثبت مردم نسبت به مسئولین و کارآمدی بیشتر در سطح جامعه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، با اشاره به نقش بی‌بدیل رهبر معظم انقلاب اسلامی در مدیرت کلان کشور به ویژه در جریان جنگ 12 روزه گفت: در جریان حملات دشمن صهیونیستی، عملکرد حکیمانه و قاطع مقام معظم رهبری، نه‌تنها برای ملت ایران، بلکه برای جهانیان به اثبات رسید. اگر امروز از ولایت فقیه سخن می‌گوییم، باید بدانیم که رهبر انقلاب، مرد بزنگاه‌ها و مرد میدان‌های سخت است و تصمیم‌های بزرگ و دشوار در چنین مواقعی با هدایت ایشان اتخاذ شده است.

رئیس جامعه مدرسین در دیدار حجت الاسلام و المسلمین حبیب‌الله غفوری نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه و منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه به همراه جمعی از مسئولین این استان با وی، با اشاره به اهمیت همدلی مسئولین استان و مناطق مختلف کشور در حل مشکلات ابراز داشت: هم افزایی و همدلی واقعی مسئولین یک استان، مشکلات یک منطقه را به تدریج مرتفع می‌کند و این هماهنگی باعث همراهی و دید مثبت مردم نسبت به مسئولین و کارآمدی بیشتر در سطح جامعه می‌شود.

حضور گسترده مردم در مراسم‌ها، نشانه روحیه انقلابی و حمایت از نظام است

آیت الله حسینی بوشهری با اشاره به سفر خود به استان کرمانشاه اظهار داشت: حضور گسترده مردم این استان در مراسم و راهپیمایی‌ها بیانگر روحیه انقلابی و حمایت آنان از این نظام و انقلاب است و باید قدر این مردم شریف را دانست و هر چه بیشتر برای آرامش و آسایش آن‌ها خدمت کرد.

نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری در ادامه با اشاره به مدیریت کشور در ایام جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بیان داشت: یکی از جلوه‌های چشمگیر این ایام مدیریت رهبر معظم انقلاب اسلامی بود و نقش تعیین‌کننده ولی فقیه در مدیریت بحران‌های اخیر به خوبی عیان شد.

رهبر انقلاب؛ مرد میدان‌های سخت و بزنگاه‌ها

وی افزود: ملت ایران در دوران دفاع مقدس عظمت امام خمینی (ره) را در رهبری جنگ هشت‌ساله مشاهده کرد و در این جنگ اخیر نیز ما شاهد نقش بی‌بدیل ولایت فقیه و تدابیر رهبر معظم انقلاب اسلامی در مدیریت کلان کشور بودیم. در جریان حملات دشمن صهیونیستی در مقاطع مختلف، عملکرد حکیمانه و قاطع مقام معظم رهبری، نه‌تنها برای ملت ایران، بلکه برای جهانیان به اثبات رسید. اگر امروز از ولایت فقیه سخن می‌گوییم، باید بدانیم که رهبر انقلاب، مرد بزنگاه‌ها و مرد میدان‌های سخت است و تصمیم‌های بزرگ و دشوار در چنین مواقعی با هدایت ایشان اتخاذ شده است.

حمایت از دولت؛ عامل ثبات کشور

امام جمعه قم ادامه داد: رهبر انقلاب اسلامی در همه دوره‌ها از دولت‌های مختلف حمایت کرده‌اند، به خصوص در این شرایط از دولت حمایت و پشتیبانی می‌کنند؛‌ زیرا دشمنان به دنبال بی‌ثباتی در کشور هستند و انتظار ایجاد تنش دارند تا بتوانند وضعیت کشور را متزلزل کنند. اگر کاستی‌هایی وجود دارد، قابل اصلاح است و نباید دولت‌ها و ساختارهای اصلی کشور را تضعیف کرد. این نکته، کلیدی و راهبردی است.

وی تأکید کرد: توجه به سخنان دقیق و حکیمانه مقام معظم رهبری به خصوص در شرائط حساس ضروری است. رویکرد ایشان همواره بر مبنای عقلانیت، دوراندیشی، مصلحت و خیرخواهی برای ملت بوده است.

استاد حوزه علمیه قم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سابقه علمی و فرهنگی کرمانشاه گفت: استان کرمانشاه همواره سرزمین عالمان بزرگ بوده است. این منطقه یک مرکز ثقل علمی و فرهنگی به شمار می‌رفته و جایگاه مهمی در تاریخ فقاهت داشته است.

کرمانشاه؛ میزبان همیشگی زائران

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به جایگاه ویژه کرمانشاه در مسیر زیارت اظهار داشت: کرمانشاه از گذشته مرکزی مهم برای زائران بوده و همواره پذیرای کسانی که قصد رفتن به زیارت داشته یا از زیارت باز می‌گشته‌اند، بوده است.

شایان ذکر است در ابتدای این دیدار، حجت الاسلام و المسلمین حبیب‌الله غفوری نماینده ولی‌فقیه و امام جمعه کرمانشاه، گزارشی از روند برنامه‌ها و پیشرفت پروژه‌های عمرانی و فرهنگی استان کرمانشاه و همچنین همدلی و همراهی مسئولین استانی و برنامه ریزی‌های انجام شده برای ارتباط منظم با طلاب، فضلا و استاتید کرمانشاهی مقیم قم ارائه کرد.

در ادامه منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه نیز با اشاره به اقدامات صورت گرفته در استان کرمانشاه گفت: کرمانشاه طی ۱۲ روز ۱۱۰ بار بمباران شد و ۶۶ شهید و خسارات گسترده داشت، اما مردم همچون دوران دفاع مقدس ثابت قدم ماندند و حضور نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرمانشاه و مدیران در میان مردم نقش مهمی در ایجاد آرامش در آن ایام داشت.

استاندار کرمانشاه همچنین از برگزاری موفق اربعین خبر داد و اضافه کرد: امسال ۱۳ درصد افزایش تردد داشتیم و بیش از یک‌ میلیون و ۱۰۰ هزار تردد از مرز خسروی ثبت شد، ضمن آنکه زیرساخت‌های مرزی در حال تکمیل و آماده‌سازی برای عبور کاروان‌های عتبات در طول سال است.

وی با تأکید بر شرایط خاص کشور و استان با بیان اینکه کرمانشاه تنوع قومی و مذهبی، موقعیت مرزی و حساسیت‌های متعددی دارد افزود: مدیریت این وضعیت نیازمند یک نقطه اتکاست و حضور امام جمعه کرمانشاه به‌عنوان لنگر آرامش، نقش حیاتی در ثبات استان داشته است.