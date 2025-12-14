در پایان نخستین روز از مسابقات بین‌المللی اسکی آلپاین در رشته مارپیچ بزرگ که در کالتنباخ اتریش برگزار شد، نمایندگان کشورمان در رتبه های ۵۱ و ۵۳ قرار گرفتند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،این رقابت‌ها با حضور تیم‌های برتر قاره‌ها و مناطق جهان در دو کشور مصر و عربستان و با شیوه‌ای متفاوت برگزار شد و نتیجه و برنامه مسابقات به این شرح است:

فلامینگو برزیل (قهرمان جام لیبرتادورس) ۲ - ۰ پیرامیدز مصر (قهرمان لیگ قهرمانان آفریقا) (گل‌ها: لئو پریرا در دقیقه ۲۴ و دانیلو داسیلوا ۵۲)

پیش از این در دور اول مسابقات در قاهره تیم پیرامیدز مصر با ۳ گل تیم اوکلند سیتی نیوزیلند – قهرمان لیگ قهرمانان اقیانوسیه را مغلوب کرد و در اولین بازی دور دوم تیم پیرامیدز مصر (قهرمان لیگ قهرمانان آفریقا) ۳ - ۱ الاهلی عربستان (قهرمان لیگ قهرمانان آسیا) را شکست داد و فلامینگو برزیل (قهرمان جام لیبرتادورس) ۲ - ۱ از سد تیم کروز آزول مکزیک (قهرمان جام قهرمانان کونکاکاف) گذشت.