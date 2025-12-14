به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرحله سوم رویداد ملی «ایلاف» با حضور مدیران دارالقرآن‌های بسیج سراسر کشور از روز گذشته در مشهد آغاز شد.

این طرح با هدف ارتقای ظرفیت علمی، مدیریتی و اجرایی فعالان قرآنی طراحی شده است و در سال جاری پس از برگزاری مرحله نخست در قم و دومین دوره در شیراز وارد مراحل تکمیلی خود شده است.

رویداد ایلاف از سال ۱۴۰۱ با هدف ایجاد شبکه‌ای هماهنگ و توانمند از مدیران دارالقرآن‌ها در سراسر کشور شکل گرفته که ترکیبی از کارگاه‌های تجربه‌نگاری، مدیریت امور قرآنی، بهره‌گیری از ظرفیت خیرین و نهاد‌های امور قرآنی و کاربرد‌های نوین مثل هوش مصنوعی، است.

این دوره‌ها از ابتدای آذرماه با تقسیم‌بندی منطقه‌ای آغاز شد. براساس این تقسیم‌بندی، مرحله اول ویژه مدیران استان‌های مرکزی در قم برگزار شد، مرحله دوم برای مدیران استان‌های غربی در شیراز اجرا شد و مرحله سوم از روز گذشته در مشهد برای مدیران استان‌های شرقی آغاز شده است.

این دوره‌ها با هدف افزایش توان تحلیل، برنامه‌ریزی و مدیریت میدانی مدیران دارالقرآن برگزار می‌شود تا آنان بتوانند فعالیت‌های قرآنی را در سطح شهرستان‌ها و استان‌ها به طور مؤثرتر و هدفمند پیش ببرند. حضور استادان صاحب‌نام قرآنی، ارائه مباحث کاربردی و تبادل تجربه مدیران از جمله ویژگی‌های شاخص این مرحله از رویداد است.

برگزاری این رویداد در مشهد تا ۲۶ آذرماه ادامه خواهد داشت و فرصتی برای تعامل بیشتر و انتقال تجربیات میان مدیران فعال قرآنی فراهم کرده است و انتظار می‌رود گام‌های مؤثری در توسعه فعالیت‌های قرآنی در مناطق شرقی کشور برداشته شود.