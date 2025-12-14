پخش زنده
بانوان کیکبوکسور قم با کسب ۱۱ مدال در مسابقات کشوری کیکلایت، عملکرد موفقی ثبت کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در این رقابتها، نرگس پناهزاده در نانچاکو نوجوانان و ثنا سادات موسوی در شمشیر جوانان به مقام نخست دست یافتند و سونیا رمضانی در بخش سلاح نوجوانان عنوان نایبقهرمانی را کسب کرد.
همچنین در بخش مبارزه، فاطمه ابراهیمی و فاطمه کشاورزی در رده جوانان صاحب مدال طلا شدند و ارغوان باباخانلو، زینب مهرآذر، سنا سادات موسوی، دنیا عموهاشمی، سارینا خسروی و مریم پورصادق به مدال برنز رسیدند.
این مسابقات با حضور حدود ۳۰۰ ورزشکار از ۱۰ استان کشور در دو بخش هنرهای رزمی و مبارزات کیکبوکسینگ و به میزبانی تهران برگزار شد.