به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در این رقابت‌ها، نرگس پناه‌زاده در نانچاکو نوجوانان و ثنا سادات موسوی در شمشیر جوانان به مقام نخست دست یافتند و سونیا رمضانی در بخش سلاح نوجوانان عنوان نایب‌قهرمانی را کسب کرد.

همچنین در بخش مبارزه، فاطمه ابراهیمی و فاطمه کشاورزی در رده جوانان صاحب مدال طلا شدند و ارغوان باباخانلو، زینب مهرآذر، سنا سادات موسوی، دنیا عموهاشمی، سارینا خسروی و مریم پورصادق به مدال برنز رسیدند.

این مسابقات با حضور حدود ۳۰۰ ورزشکار از ۱۰ استان کشور در دو بخش هنر‌های رزمی و مبارزات کیک‌بوکسینگ و به میزبانی تهران برگزار شد.