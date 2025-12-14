استاندار کرمان گفت: کشاورزی در استان کرمان جایگاه بسیار بلندی دارد و بخش قابل توجهی از اشتغال استان در این بخش است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز کرمان، دکتر محمدعلی طالبی یکشنبه ۲۳ آذر در مراسم افتتاح دفتر ستاد راهبردی و کمیته‌های تخصصی کشاورزی استان کرمان گفت: ارتقای وضعیت کشاورزی یکی از راهبرد‌های جدی استان در برنامه تحرک بخشی به توسعه "کرمان برفراز" است.

طالبی گفت: ستاد راهبردی کشاورزی، مشارکت جامعه محلی و کشاورزان را در برنامه‌ها و اهداف حوزه کشاورزی مورد توجه قرار خواهد داد.

استاندار کرمان گفت: هیچ یک از اولویت‌ها و راهبرد‌های ما بدون همکاری ذینفعان، یعنی کشاورزان با تجربه و صاحب اندیشه استان، قابل تحقق نیست