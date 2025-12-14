به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز البرز، ورزش البرز با رویدادهای مختلفی همراه بود که گزیده‌ای از وقایع و رویدادهای آن در روز ۲۳ آذر در این گزارش آمده است.



مدال طلای ملی پوش البرزی در مسابقات دو و میدانی پارا آسیایی



در رقابت‌های دو و میدانی پارا آسیایی ۲۰۲۵ جوانان در امارات ریحانه میرزایی از البرز در رشته پرتاب کلاپ صاحب مدال خوشرنگ طلا شد.





درخشش کمانداران البرزی در مسابقات کشوری تیراندازی با کمان



در این رقابت‌ها که به میزبانی بوشهر برگزار شد آرمین پاکزاد و محمد معدندار از البرز در بخش کامپوند به یک مدال طلا و یک مدال برنز دست یافتند.



شناسایی استعدادهای برتر فوتبال البرز



فستیوال فوتبال دختران و پسران زیر ۱۱ سال استان با هدف شناسایی استعداد‌های برتر در مجموعه ورزشی شریعتی کرج برگزار شد.





و قهرمانی ورزشکار البرزی در مسابقات آزاد تفنگ آقایان کشور



در سومین مرحلۀ این رقابت‌ها که در سالن ۸۰ خطِ ورزشگاه آزادی برگزار شد محمد مهدی طهماسبی با شکست همه حریفان خود بر سکوی نخست ایستاد.