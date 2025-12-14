پخش زنده
امروز: -
رییس هیات نجات غریق و غواصی خوزستان از تامین حقوق ناجیان غریق ناجیان گشتهای پیشگیری از غرقشدگی در سواحل استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امید جشانزاده اظهارکرد: خوشبختانه ابلاغ اعتبار پرداخت حقوق ناجیان غریق خوزستان صادر شده است و بالاخره پس از شش ماه پیگیری مداوم، حقوق ناجیان غریق استان امروز یا فردا پرداخت خواهد شد.
او عنوان کرد: برای خرید تجهیزات و شناورهای آبی جهت تجهیز پایگاههای نجات غریق شهرستانها نیز مبلغ خوبی از سوی سازمان برنامهریزی و بودجه استان پرداخت شد و اعتبار ویژهای هم به همین منظور از سوی سازمات امور اجتماعی وزرات کشور در هفته جاری ابلاغ خواهد شد.
رییس هیات نجات غریق و غواصی خوزستان بیان کرد: جا دارد از همکاری و پیگیری خوب موالیزاده استاندار خوزستان، سیلاوی مدیرکل امور اجتماعی استانداری، بنی تمیم مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان، کریمیکیا معاون سازمان امور اجتماعی وزارت کشور و حیدری رییس فدراسیون نیز قدردانی کنم.
او تاکید کرد: تمام دغدغه ما در این مدت این بود که با پرداخت حقوق ناجیان استان، این دوستان پرتلاش و همیشه پای کار بدون دغدغه و در آرامش به فعالیت خود ادامه دهند.