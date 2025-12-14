امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

آمادگی زمستانی دستگاه‌ها برای سفری ایمن

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۲۳- ۱۵:۱۷
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
علل افزایش قیمت طلا در بازار
علل افزایش قیمت طلا در بازار
۱۴۰۴-۰۹-۲۲
هدر رفتن آب در تصفیه آب خانگی
هدر رفتن آب در تصفیه آب خانگی
۱۴۰۴-۰۹-۲۰
جشن نجات ۱۰ هزار جان با سلول‌های بنیادی
جشن نجات ۱۰ هزار جان با سلول‌های بنیادی
۱۴۰۴-۰۹-۲۰
بسته فرهنگ و هنر ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
بسته فرهنگ و هنر ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
۱۴۰۴-۰۹-۲۰
خبرهای مرتبط

اجرای ۹۰ هزار کیلومتر عملیات برف روبی

برفروبی ۱۵۰ کیلومتر از محور‌های کوهستانی مازندران

خدمات‌رسانی شبانه روزی در محور‌های اصلی و فرعی شهرستان تهران

بیش از ۳ هزار کیلومتر از محور‌های مواصلاتی اصلی و روستایی آذربایجان غربی برف روبی شد 

برچسب ها: راهداری ، برف روبی راه ها ، بارش برف
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 