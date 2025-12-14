پخش زنده
حاجیه خانم عنبر حاجیزاده مادر شهید یعقوب حاجیزاده دار فانی را وداع گفت و در گلزار شهدای روستای ملاکلا به خاک سپرده شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ حاجیه خانم عنبر حاجیزاده، مادر شهید یعقوب حاجیزاده، دار فانی را وداع گفت و در کنار فرزند شهیدش در گلزار شهدای روستای ملاکلا به خاک سپرده شد.
این بانوی صبور پس از سالها انتظار و تحمل فراق فرزند، به آرزوی دیرینه خود برای ملحق شدن به او رسید. مراسم تشیع پیکر این مادر شهید با حضور خانوادههای معظم شهدا، ایثارگران، جانبازان و مردم غیور روستای ملاکلا برگزار شد.
شهید یعقوب حاجیزاده، فرزند احمد، متولد ۱۲ فروردین ۱۳۴۵ بود که در تاریخ ۴ دیماه ۱۳۶۵ در منطقه عملیاتی «امالرصاص» به فیض شهادت نائل آمد.