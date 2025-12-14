۹۰ درصد معلمان موافق مصوبه کنکور

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از مخالفت همه اعضای این شورا با تغییر مصوبه کنکوری خبر داد و گفت: ۹۰ درصدمعلمان، ۷۰ درصد خانواده‌ها و ۵۵ درصددانش آموزان با مصوبه تاثیر قطعی معدل، موافق هستند.