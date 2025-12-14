۹۰ درصد معلمان موافق مصوبه کنکور
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از مخالفت همه اعضای این شورا با تغییر مصوبه کنکوری خبر داد و گفت: ۹۰ درصدمعلمان، ۷۰ درصد خانوادهها و ۵۵ درصددانش آموزان با مصوبه تاثیر قطعی معدل، موافق هستند.
، عبدالحسین خسروپناه در نشست خبری به مناسبت چهل و یکمین سالگرد تاسیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، با اشاره به بازنگری در نقشه جامعِ علمی کشور، از تدوین آیین نامه جدید برای ارتقای اعضای هیئتِ علمی خبر داد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین با اشاره به اینکه مسئله حجاب با عقلانیت و شیوههای فرهنگی باید دنبال شود، گفت: درمورد مسئله حجاب، جلسات متعددی با مسئولین برگزار شد.