همایش ملی ـ استانی «سبا» با عنوان «سرافراز بمانی ایران» و با رویکرد آموزش مدیریت مصرف برق، ویژه مدارس استان یزد آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، این طرح با هدف ارتقای آگاهی دانشآموزان، معلمان و والدین دانشآموزان در قالب برنامه «کلاس به کلاس» و جشنواره دانشآموزی در سطح استان به اجرا در میآید.
آشنایی با ساعات اوج مصرف و وسایل پرمصرف برقی، زمان پیک بار، برچسب انرژی، ایمنی برق، معرفی برنامه کاربردی «برق من» و همچنین تشکیل تیمهای خلاقانه دانشآموزی از جمله مهمترین اهداف این طرح آموزشی است که به صورت هدفمند دنبال میشود.
این جشنواره آموزشی ـ فرهنگی در فصل پاییز و زمستان سال جاری در مدارس سراسر استان یزد برگزار خواهد شد و تیمهایی از دفاتر مدیریت مصرف برق و روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان در اجرای این رویداد ملی مشارکت دارند.
اجرای برنامههای هنری و برگزاری مسابقات متنوع دانشآموزی از جمله داستاننویسی، نقاشی، مجسمهسازی، ساخت فیلم کوتاه و عکاسی با موضوع بهینهسازی مصرف برق، از اقدامات خلاقانهای است که در این طرح پیشبینی شده و استان یزد در این زمینه پیشگام است.