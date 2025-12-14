به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، فرمانده انتظامی سیرجان از توقیف یک دستگاه کامیون نفتکش حامل ۳۰ هزار لیتر گازوئیل قاچاق با مدارک و ۴ پلمپ‌های جعلی خبر داد.

سرهنگ جواد خواجه‌پور گفت: ماموران دایره مبارزه با قاچاق کالا پلیس آگاهی سیرجان، هنگام کنترل خودرو‌های عبوری در محور سیرجان - شهربابک یک دستگاه کامیون نفتکش را جهت بررسی متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این کامیون که دارای ۴ پلمپ و مدارک جعلی حمل بار حلال نفتی بود، ۳۰ هزار لیتر گازوئیل قاچاق کشف و در این رابطه یک متهم دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

سرهنگ جواد خواجه‌پور در پایان خاطرنشان کرد: پلیس امنیت اقتصادی فراجا در راستای مبارزه با جرائم و مفاسد اقتصادی با شماره ۰۹۶۳۰۰ آماده دریافت اخبار و اطلاعات هموطنان گرامی است.