صدور معافیت تحصیلی و ثبت اتمام معافیت تحصیلی دانش آموزی به صورت اینترنتی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مشمولان دانش آموز با ورود به سن مشمولیت (۱۸ سال تمام) می‌بایست برای ثبت صدور معافیت تحصیلی خود از طریق درگاه اینترنتی سخا به نشانی www.sakha.epolice.ir اقدام کنند، همچنین مشمولان در صورت عدم دسترسی به اینترنت می‌توانند از طریق مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) اقدام کنند.

همچنین ثبت اتمام معافیت تحصیلی فارغ التحصیلان پایه دوازدهم نیز از طریق وب سرویس ارتباطی در سامانه سخا صورت می‌گیرد.

دانش آموزان مشمول قبل از ثبت اینترنتی درخواست معافیت تحصیلی درسامانه سخا، می‌بایست در سامانه وزارت آموزش و پرورش (سامانه سیدا) ثبت نام کنند.