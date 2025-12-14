رئیس ستاد انتخابات استان البرز از نقش رسانه‌ها به‌ویژه صدا و سیمای مرکز البرز در ایجاد فضای مناسب انتخاباتی و اطلاع‌رسانی مؤثر فرآیند انتخابات قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز البرز ، قدرت‌الله سیف در سیزدهمین نشست هماهنگی ستاد انتخابات استان البرز گفت: اطلاع‌رسانی دقیق و به‌موقع، نقش مهمی در افزایش آگاهی عمومی و مشارکت مردم دارد.

وی با اشاره به اهمیت انسجام و هم‌افزایی پس از انتخابات ریاست‌جمهوری، اظهار کرد: هر فردی که برای این نظام قدم برمی‌دارد، در مسیر اعتلای دولت و برافراشته ماندن پرچم جمهوری اسلامی ایران حرکت می‌کند و در این مسیر، قانون فصل‌الخطاب همه تصمیم‌ها و اقدامات خواهد بود.

وی با تأکید بر اینکه همه دستگاه‌ها و دست‌اندرکاران انتخابات باید در کنار یکدیگر برای موفقیت فرآیند انتخابات تلاش کنند، افزود: جمهوری اسلامی متعهدانه نسبت به وظایف خود عمل کرده و زمینه تحقق حقوق مردم را فراهم می‌سازد؛ از این‌رو، رعایت دقیق قوانین و آیین‌نامه‌های اجرایی انتخابات ضروری است.

رئیس ستاد انتخابات استان البرز با اشاره به بررسی موضوعات حقوقی مرتبط با آیین‌نامه اجرایی انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا در این نشست، گفت: موضوع مشارکت، به‌ویژه در روستاها، به‌طور ویژه مورد بررسی قرار گرفت و لازم است با رویکردی عمل‌گرا، زمینه حضور گسترده مردم فراهم شود.

سیف با تأکید مجدد بر «وفاق عملی» برای دعوت مردم به مشارکت، تصریح کرد: دوری از مباحث جنجالی، جناحی و گروهی در گفتار و مواضع، پایبندی به شفافیت، صداقت، عدم جانب‌داری و رعایت اصل بی‌طرفی، از الزامات اساسی برای جلب اعتماد عمومی و تحقق مشارکت حداکثری است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار البرز همچنین بر لزوم پرهیز از هرگونه تلاش برای ایجاد تفرقه و طرح مباحث حاشیه‌ساز تأکید کرد و گفت: فضای انتخابات باید آرام، اخلاقی و مبتنی بر رقابت سالم باشد.

وی با اشاره به اهمیت فضای مجازی و تأثیرگذاری آن بر افکار عمومی، خاطرنشان کرد: تولید محتوای مؤثر و هدفمند در فضای مجازی ضروری است و باید با تبیین نکات مثبت شورا‌های اسلامی شهر و روستا و ارزش این نهاد مردمی، اهمیت مشارکت در انتخابات برای مردم تشریح شود.

رئیس ستاد انتخابات استاندار البرز بر استفاده از راهکار‌های بومی و استانی برای جلب مشارکت تأکید کرد و گفت: باید از همه ظرفیت‌ها، به‌ویژه ظرفیت‌های درون استان شامل جوانان، بانوان، اقوام و تمامی اقشار جامعه بهره گرفت.

سیف همچنین بر ضرورت تبیین شاخص‌های «عضو شورای شهر اصلح» بر اساس بیانات مقام معظم رهبری تأکید کرد و افزود: آموزش شهروندان در این زمینه نباید فراموش شود و استفاده از ظرفیت افراد مرجع، سازمان‌های مردم‌نهاد، بانوان فعال و گروه‌های اجتماعی برای ایجاد شور و نشاط انتخاباتی، اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی با تأکید بر استقلال در تصمیم‌گیری‌ها، خاطرنشان کرد: تصمیمات انتخاباتی باید بدون پذیرش فشار‌ها و با رعایت کامل قانون و بی‌طرفی اتخاذ شود و این رویکرد تا پایان فرآیند انتخابات با جدیت ادامه یابد.