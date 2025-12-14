پخش زنده
برنامه «عصر صبا» با رویکردی طنز و تعاملی به بررسی راهکارهای کاهش اثرات آلودگی هوا میپردازد و همزمان، برنامه «دنگ و فنگ» با نگاهی طنزآمیز، مشکلات و چالشهای کارآفرینان جوان را از شبکه رادیویی صبا برای شنوندگان روایت میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «عصر صبا» یکشنبه، ۲۳ آذر، شنوندگان را به گفتوگویی جذاب و کاربردی درباره آلودگی هوا و راهکارهای فردی و اجتماعی برای کاهش اثرات آن میبرد.
این قسمت از برنامه تلاش دارد در فضایی شاد و طنزآمیز، موضوعی جدی و تأثیرگذار بر زندگی شهری را به شکلی قابل لمس و نزدیک به مخاطب بررسی کند.
در این برنامه، اجرای مهدی پر با لحنی صمیمی و طنزآمیز، شنوندگان را به مشارکت فعال در بحث دعوت میکند و پرسشهایی پیرامون اقدامات روزمره برای کاهش اثرات آلودگی هوا مطرح میکند.
مخاطبان میتوانند از طریق تماس تلفنی، پیامک و پیامرسان برنامه، تجربهها، ایدهها و راهکارهای عملی خود را با دیگر شنوندگان به اشتراک بگذارند و در شکلگیری گفتوگویی پویا و تعاملی نقش داشته باشند.
عصر صبا در این قسمت به بررسی روشهای ساده و عملی برای کاهش آلودگی هوا میپردازد؛ از استفاده بهینه از وسایل نقلیه شخصی و حملونقل عمومی گرفته تا رعایت نکات بهداشتی، کاهش مصرف سوختهای آلاینده و مشارکت در طرحهای جمعی محیط زیستی. برنامه ضمن ارائه اطلاعات کاربردی، با زبان طنز و مثالهای ملموس، تلاش میکند شنوندگان را به اقدامات فردی و جمعی مؤثر تشویق کند.
تهیهکنندگی این قسمت بر عهده رضا عزتی است و از شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۷:۰۰ از رادیو صبا پخش میشود.
برنامه «دنگ و فنگ»
برنامه طنز» دنگ و فنگ» یکشنبه، ۲۳ آذر، شنوندگان را به دنیای پرچالش کارآفرینی جوانان میبرد و با زبانی ساده و طنزآمیز، مشکلات، موانع و دغدغههای این گروه را بررسی میکند.
این قسمت از برنامه تلاش دارد هم سرگرمکننده باشد و هم آگاهی مخاطبان را درباره چالشهای مسیر راهاندازی کسبوکارهای نوپا افزایش دهد.
در این قسمت، عوامل برنامه با روایتهای نمایشی و موقعیتهای طنزآمیز، به مشکلاتی مانند محدودیتهای مالی، نبود حمایتهای کافی از سوی نهادهای دولتی و اجتماعی، دشواریهای ورود به بازار کار و رقابت با کسبوکارهای بزرگ و جاافتاده میپردازند.
دنگ و فنگ با ارائه ترکیبی از طنز، تحلیلهای روشن و روایتهای نزدیک به زندگی واقعی کارآفرینان، تلاش میکند مخاطب را هم سرگرم کند و هم با واقعیتهای مسیر کارآفرینی آشنا سازد و اهمیت حمایت اجتماعی، برنامهریزی درست و انگیزه شخصی در موفقیت جوانان را نشان دهد.
این قسمت از «دنگ و فنگ» با بازی حمید پارسا و مونا قنادها و تهیهکنندگی محمدحسین خسروجردی تولید شده است.