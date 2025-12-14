از ۷ هزار واحد مسکن روستایی کلات، تاکنون ۵۲ درصد مقاوم‌سازی شده و روند نوسازی و پرداخت تسهیلات مسکن روستایی ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان کلات گفت: طرح مقاوم سازی خانه های روستایی در شهرستان کلات پیشرفت قابل توجه ای داشته است.

فراز افروزی با اشاره به آمار جمعیتی شهرستان کلات افزود: بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵، این شهرستان دارای ۱۰ هزار و ۷۰۸ خانوار و جمعیتی بالغ بر ۳۶ هزار و ۲۳۷ نفر است و با وجود تغییرات احتمالی جمعیت در سال‌های اخیر، مبنای برنامه‌ریزی‌ها همچنان آمار رسمی سال ۹۵ است.

وی ادامه داد: از سال ۱۳۸۵ تاکنون، از مجموع ۷ هزار و ۱۳۱ واحد مسکن روستایی شهرستان کلات، حدود ۵۲ درصد مقاوم‌سازی شده که این اقدام نقش مهمی در کاهش خسارات ناشی از حوادث طبیعی مانند زلزله و سیل دارد.

افزوزی گفت: در سال‌های اخیر، اجرای طرح آسفالت معابر روستایی از مهمترین اقدامات بنیاد مسکن بوده که موجب ارتقای زیرساخت‌ها و بهبود کیفیت زندگی روستاییان شده است.

وی با بیان اینکه همه‌ ساله تسهیلاتی برای نوسازی مسکن روستایی پیش‌بینی می‌شود، افزود: امسال ۲۶۰ واحد مسکونی سهمیه شهرستان کلات بوده که تمامی این واحد‌ها به بانک معرفی شده‌اند و علاوه بر آن، پیگیری لازم برای ۷۰ واحد مازاد نیز انجام شده و در مجموع حدود ۳۵۰ واحد مسکن روستایی در دست اقدام قرار دارد.

وی از مردم خواست با مراجعه به بنیاد مسکن نسبت به مقاوم‌ سازی واحد‌های فرسوده خود اقدام کنند و تأکید کرد: مقاوم‌سازی مسکن می‌تواند در صورت وقوع بلایای طبیعی، از بروز خسارات جانی و مالی جلوگیری کند.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان کلات گفت: تسهیلات مسکن روستایی علاوه بر روستاها، در شهر‌های زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت نیز پرداخت می‌شود؛ شهر‌هایی که پیش‌تر روستا بوده و اکنون مشمول تسهیلات حمایتی دولت هستند.