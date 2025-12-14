پوشش ۳۲ هزار زوج البرزی از سوی حامیان خانواده
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری البرز گفت: شبکه مردمی تاکنون بیش از ۳۲ هزار زوج جوان را تحت پوشش قرار داده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز البرز
، مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری البرز گفت: جشن پایان دوره دانشآموختگان حوزه خانواده با عنوان «حامیان خانواده» به منظور تحقق اهداف ستاد مدیریت محلهمحور و با هدف افزایش دوام و پایداری ازدواجها و پیشگیری از طلاق با مشارکت سازمان اجتماعی وزارت کشور در سطح استان برگزار شد.
محمدجواد کاظمینی افزود: استان البرز به عنوان تنها استان کشور با مشارکت مجموعههای مردمی محلات، اقدام به شبکهسازی نیروهای مردمی حامی خانواده کرده است که این اقدام با حمایت و تأکید ویژه استاندار در حال اجرا و توسعه است.
او ادامه داد: تاکنون یکهزار و ۲۰۰ نفر در استان البرز در دورههای تخصصی و مهارتی حوزه مشاوره، حمایت از خانواده و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی بهویژه طلاق آموزش دیدهاند و هر یک از این دانشآموختگان به مدت ۱۰ ماه و در مجموع ۶۱۰ ساعت آموزش فشرده را پشت سر گذاشتهاند.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری البرز با بیان اینکه این شبکه مردمی تاکنون بیش از ۳۲ هزار زوج جوان را تحت پوشش قرار داده است، اظهار کرد: بر اساس برنامهریزیها و هدفگذاریهای انجامشده، بهزودی ۱۴۰ هزار زوج استان تحت حمایت و نظارت شبکههای مردمی آموزش دیده قرار خواهند گرفت.
او خاطرنشان کرد: شبکههای آموزشدیده محلی با ارائه مشاورههای غربالگری و آموزشهای مهارتی، نقش مؤثری در حمایت از زوجهای جوان و پیشگیری از آسیبهای خانوادگی ایفا میکنند و با توجه به روند کاهشی نرخ طلاق در استان طی سه سال گذشته، پیشبینی میشود با تقویت این شبکهها، در دو سال آینده شاهد کاهش چشمگیرتر این آسیب اجتماعی باشیم.