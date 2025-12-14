سید احمد موسوی ورزشکار روستای حاجی‌کلا سرخ رود، پس از کسب عنوان قهرمانی در مسابقات آسیایی استانبول، با استقبال گرم مردم زادگاهش مواجه شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سید احمد موسوی، ورزشکار اهل روستای حاجی‌کلا سرخ رود، پس از کسب عنوان قهرمانی و شکستن رکورد جهانی در مسابقات آسیایی استانبول، با استقبال گرم مسئولان و مردم زادگاهش مواجه شد.

این مراسم استقبال با حضور فاضل‌زاده سرپرست اداره ورزش و جوانان، مهدوی رئیس هیئت بدنسازی محمودآباد، فرهنگجو مسئول کمیته پاورلیفتینگ مازندران و دهیاری و شورای اسلامی روستای حاجی‌کلا در ورودی این روستا برگزار شد.

سید احمد موسوی چندی پیش در رقابت‌های پاورلیفتینگ (IPF) آسیا در شهر استانبول ترکیه که با حضور ۳۰ کشور برگزار شد، موفق به کسب عنوان قهرمانی و همچنین شکستن رکورد جهان شد.