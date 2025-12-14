به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، درجریان هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال، امروز (یکشنبه، ۲۳ آذر) از ساعت ۱۶:۱۵ پرسپولیس در ورزشگاه شهدای شهرقدس میزبان آلومینیوم اراک است.

اوسمار ویرا تیمش را با ترکیب پیام نیازمند، یعقوب براجعه، میلاد محمدی، حسین ابرقویی، محمدحسین کنعانی‌زادگان، سروش رفیعی، علی علیپور، میلاد سرلک، بیفوما، اوستون اورونوف و محمد خدابنده‌لو به میدان خواهد فرستاد.

ترکیب آلومینیوم نیز به این شرح است: محمد خلیفه، بهرام گودرزی، امیرمحمد هوشمند، امیر نوری، امین جهان کهن، ابوالفضل قنبری، بهروز نوروزی‌فرد، یاسین جرجانی، علی وطن دوست، رحمان جعفری و عباس کهریزی.