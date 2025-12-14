به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، اداره کل هواشناسی استان اعلام کرد که سامانه سرد بارشی از عصر دوشنبه در استان آغاز شده و تا اواخر وقت جمعه ادامه دارد که بارش برف و باران، کاهش دما، پدیده مه، یخبندان شبانه، احتمال تگرگ در برخی نقاط، وزش باد به نسبت شدید تا شدید همراه با گردوخاک را به همراه دارد.

آبگرفتگی معابر و جاری شدن رواناب و احتمال سیلابی شدن مسیل ها، لغزندگی جاده، مه گرفتگی، رعد و برق در مناطق مستعد، کاهش دید افقی، احتمال آسیب به سازه‌های موقت، کاهش دما و یخبندان شبانه، احتمال آسیب به محصولات کشاورزی و افزایش مصرف حامل‌های انرژی از پیامد‌های این سامانه به شمار می‌آید.

آمادگی دستگاه‌های امدادی و اجرایی، پاکسازی دهانه پل‌ها و لایروبی کانال‌ها و آب روها، احتیاط در تردد‌های جاده‌ای، مجهز بودن ماشین آلات به زنجیرچرخ، اجتناب از فعالیت‌های کوهنوردی و کویرنوردی، اجتناب از اتراق در مسیر و حاشیه رودخانه ها، اجتناب از چرای دام در دامنه ارتفاعات، مدیریت مصرف انرژی، استحکام سازه‌های موقت، کنترل دمای گلخانه و باغات و صنعت کشاورزی توصیه شده است.